Un soldat nord-coreean a fugit în Coreea de Sud, după ce a traversat granița fortificată.

Un soldat nord-coreean a fugit în Coreea de Sud. Potrivit presei, bărbatul a fost reținut în noaptea de marți spre miercuri după ce a traversat granița.

De obicei, dezertorii sunt mai întâi predați serviciilor speciale sud-coreene pentru verificări.

Comitetul Unificat al Șefilor de Stat Major ai țării a confirmat incidentul, dar nu a oferit detalii suplimentare, scrie bild.de.

Potrivit agenției de știri Yonhap, soldatul și-a exprimat intenția de a trece de partea Coreei de Sud înainte de fuga sa. A fost demarată o anchetă. Acesta este primul caz de acest fel în acest an.

Granița intercoreeană este puternic minată, astfel încât cazurile de trecere sunt extrem de rare. După o verificare amănunțită, Coreea de Sud acordă refugiaților din Coreea de Nord permis de ședere și cetățenie.