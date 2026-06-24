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24 Iunie 2026, 19:09
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Un soldat nord-coreean a fugit în Coreea de Sud, după ce a traversat granița fortificată

Un soldat nord-coreean a fugit în Coreea de Sud. Potrivit presei, bărbatul a fost reținut în noaptea de marți spre miercuri după ce a traversat granița.

Un soldat nord-coreean a fugit în Coreea de Sud, după ce a traversat granița fortificată.
Un soldat nord-coreean a fugit în Coreea de Sud, după ce a traversat granița fortificată.

De obicei, dezertorii sunt mai întâi predați serviciilor speciale sud-coreene pentru verificări.

Comitetul Unificat al Șefilor de Stat Major ai țării a confirmat incidentul, dar nu a oferit detalii suplimentare, scrie bild.de.

Potrivit agenției de știri Yonhap, soldatul și-a exprimat intenția de a trece de partea Coreei de Sud înainte de fuga sa. A fost demarată o anchetă. Acesta este primul caz de acest fel în acest an.

Granița intercoreeană este puternic minată, astfel încât cazurile de trecere sunt extrem de rare. După o verificare amănunțită, Coreea de Sud acordă refugiaților din Coreea de Nord permis de ședere și cetățenie.

Sursă
bild
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