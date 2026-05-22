Un sat din Italia va plăti pentru mutare: Locuitorii noi vor primi locuință și un loc de muncă.

Este vorba despre satul Santo Stefano di Sessanio, situat la o altitudine de aproximativ 1.300 de metri în regiunea Abruzzo. În prezent, aici locuiesc doar aproximativ 115 persoane, majoritatea fiind vârstnici, transmite unian.net cu referire la meglepetes.hu.

Autoritățile locale speră să atragă tinerii și să insufle o nouă viață acestui sat istoric cu străzi înguste din piatră și atmosferă medievală.

Potrivit presei, programul este destinat nu turiștilor, ci celor care sunt cu adevărat pregătiți să se mute și să locuiască permanent în sat. Participanților li se oferă un apartament cu chirie simbolică, sprijin financiar lunar, precum și ajutor pentru lansarea propriei afaceri.

Cât de mulți bani se oferă

Noii veniți pot primi până la 8.000 de euro pe an, timp de trei ani. Alte 20.000 de euro sunt prevăzute ca grant de start pentru deschiderea unei afaceri. În total, pachetul de sprijin poate ajunge la 44.000 de euro.

Totuși, există o condiție importantă: participanții trebuie să locuiască efectiv în sat și să dezvolte activități economice.

Cine poate participa în program

Pot aplica persoanele cu vârsta între 18 și 40 de ani. Programul este deschis nu doar italienilor, ci și cetățenilor țărilor din Uniunea Europeană, precum și străinilor cu permis de ședere valabil în Italia.

Domeniile cele mai solicitate sunt turismul, industria hotelieră, meșteșugurile, organizarea de excursii și evenimente culturale. De asemenea, sunt binevenite mici servicii și facilități necesare pentru viața de zi cu zi a localnicilor.

Scopul principal al programului

Autoritățile locale recunosc că scopul principal al inițiativei este salvarea satului de la dispariție.

Se menționează că Santo Stefano di Sessanio este considerat unul dintre cele mai frumoase sate montane din Italia. Acum, aici se poate veni nu doar ca turist, ci și pentru a începe o viață nouă în mijlocul munților și al peisajelor medievale.