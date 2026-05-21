Un procuror din SUA, acuzat de furtul unui raport despre Trump, ascuns sub forma unei rețete de tort
În SUA au fost formulate acuzații împotriva fostului procuror federal din Florida, Carmen Lineberger.
Aceasta ar fi trimis pe adresa sa personală un raport clasificat al procurorului special Jack Smith despre Trump, deși un judecător interzisese distribuirea acestuia.
Lineberger a lucrat în Procuratura Districtului de Sud din Florida și a condus secția din Fort Pierce. Potrivit anchetei, în decembrie anul trecut ea a descărcat de pe calculatorul de serviciu o copie a raportului lui Smith privind circumstanțele păstrării materialelor strict secrete în reședința lui Trump de la Mar-a-Lago și a trimis fișierul pe adresa sa personală de email. În același timp, exista o interdicție judiciară privind transmiterea și răspândirea acestui document de către angajații Departamentului Justiției, scrie theins.ru cu referire la npr.org.
Pentru a ascunde scurgerea de informații, Lineberger a redenumit fișierul cu raportul în Bundt_Cake_Recipe.pdf (rețetă de tort stratificat) și l-a trimis cu subiectul emailului Bundt_Cake_Recipe.pdf. Anterior, ea și-a trimis în același mod alte documente interne ale instituției — sub denumirea Chocolate_cake_recipe.pdf (rețetă de tort de ciocolată). I s-au adus acuzații de furt de proprietate de stat și ascunderea documentelor guvernamentale. La ședința de judecată din West Palm Beach, ea nu și-a recunoscut vina.
Raportul lui Smith în dosarul documentelor secrete rămâne în continuare clasificat — judecătoarea Eileen Cannon a susținut poziția avocaților lui Trump și a interzis publicarea acestuia, invocând că aceasta ar aduce prejudicii președintelui după ce acesta a câștigat alegerile din 2024 și Smith a încheiat ancheta. Directorul FBI, Kash Patel, a comentat arestarea Carmen Lineberger pe Twitter (X):
„FBI nu va lăsa nepedepsiți pe cei care au încălcat încrederea poporului american într-o anchetă care nici măcar nu trebuia să înceapă.”
FBI a efectuat o percheziție în reședința lui Trump de la Mar-a-Lago în 2022. Ancheta a confiscat câteva zeci de cutii cu documente, o parte dintre acestea având clasificarea „strict secret”. Acest dosar a fost ulterior transmis lui Jack Smith, însă după victoria lui Trump la alegerile prezidențiale ancheta a fost închisă.