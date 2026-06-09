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9 Iunie 2026, 23:48
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Un primar din Japonia a luat pentru prima dată în istorie concediu de maternitate

Cea mai tânără primăriță aleasă a orașului japonez Yawata, Shoko Kawata, a anunțat că va lua concediu de maternitate.

Un primar din Japonia a luat pentru prima dată în istorie concediu de maternitate.
Un primar din Japonia a luat pentru prima dată în istorie concediu de maternitate.

Acesta este primul caz de acest fel în politica japoneză, transmite nv.ua.

Acest fapt a stârnit o largă dezbatere națională și a atras atenția asupra inegalităților de gen și structurale din sistemele de muncă și politice japoneze.

Kawata, aleasă în 2023, va naște la mijlocul lunii septembrie și va lua 16 săptămâni de concediu de maternitate — câte opt săptămâni înainte și după naștere. Probabil este primul astfel de caz, deoarece legislația nu garantează concediu de maternitate pentru funcționarii aleși, spre deosebire de angajații statului.

Kawata speră că exemplul său va deveni un „catalizator al schimbărilor” într-o țară care se confruntă cu scăderea natalității și o reprezentare scăzută a femeilor în conducerea politică. Doar anul trecut Japonia a ales prima femeie prim-ministru, iar acum femeile reprezintă mai puțin de 15% din membrii Camerei Reprezentanților.

„Sper să încurajez angajații și conducătorii să perceapă nașterea și creșterea copiilor ca pe o parte normală a vieții, combinând acest lucru cu munca”, a declarat Kawata într-un interviu pentru CNN.

În timpul concediului, primarul va numi un adjunct care îi va îndeplini atribuțiile în orașul cu aproape 70.000 de locuitori, situat la aproximativ 285 mile de Tokyo. În același timp, Kawata plănuiește să rămână în legătură și să verifice e-mailurile, îngrijind nou-născutul acasă.

După anunțul concediului, pe rețelele sociale japoneze au apărut critici — unii considerau că absența primarului de la serviciu este o risipă inutilă a banilor contribuabililor. Totuși, Kawata a menționat că majoritatea oamenilor i-au susținut decizia personal.

„Mi s-a recomandat să nu ezit și să iau concediul. Angajații și publicul au spus fără ezitare că trebuie să mă odihnesc”, a adăugat ea.

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