Un pilot a transportat pasageri în Canada timp de 16 ani fără licență.

El a efectuat peste 900 de zboruri interne și internaționale, transmite apnews.com.

Poliția a menționat că Wall „ani de zile și-a înșelat angajatorul și autoritățile de reglementare, oferind informații false despre sine și drepturile sale, folosind documente de licență false”. Acesta a fost acuzat de fraudă. Bărbatul așteaptă procesul.

Air Canada a declarat că pilotul a fost suspendat după ce s-a descoperit că nu deține documentele necesare. Wall nu mai lucrează în compania aeriană. Ceilalți piloți dețin licențele necesare.

„Acest incident nu a pus în pericol siguranța, deoarece toți piloții Air Canada trec printr-o recalificare obligatorie la fiecare șase luni pentru a-și confirma calificarea de zbor, inclusiv verificarea aptitudinii de zbor de către un instructor pilot certificat de Ministerul Transporturilor din Canada la fiecare 12 luni”, au declarat reprezentanții companiei aeriene.

Ministrul Transporturilor din Canada, Steve MacKinnon, a declarat că guvernul federal va examina acest caz. El este mulțumit că problema a fost identificată și rezolvată.