theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
10 Iunie 2026, 22:21
1 455
Copiază linkul
Link copiat

Un pilot a transportat pasageri în Canada timp de 16 ani fără licență

Jeffrey Wall, în vârstă de 59 de ani, a lucrat din 2009 până în 2025 ca pilot de aviație civilă fără licență pentru a conduce avioane comerciale mari de pasageri.

Un pilot a transportat pasageri în Canada timp de 16 ani fără licență.
Un pilot a transportat pasageri în Canada timp de 16 ani fără licență.

El a efectuat peste 900 de zboruri interne și internaționale, transmite apnews.com.

Poliția a menționat că Wall „ani de zile și-a înșelat angajatorul și autoritățile de reglementare, oferind informații false despre sine și drepturile sale, folosind documente de licență false”. Acesta a fost acuzat de fraudă. Bărbatul așteaptă procesul.

Air Canada a declarat că pilotul a fost suspendat după ce s-a descoperit că nu deține documentele necesare. Wall nu mai lucrează în compania aeriană. Ceilalți piloți dețin licențele necesare.

„Acest incident nu a pus în pericol siguranța, deoarece toți piloții Air Canada trec printr-o recalificare obligatorie la fiecare șase luni pentru a-și confirma calificarea de zbor, inclusiv verificarea aptitudinii de zbor de către un instructor pilot certificat de Ministerul Transporturilor din Canada la fiecare 12 luni”, au declarat reprezentanții companiei aeriene.

Ministrul Transporturilor din Canada, Steve MacKinnon, a declarat că guvernul federal va examina acest caz. El este mulțumit că problema a fost identificată și rezolvată.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici