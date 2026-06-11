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eurointegration.com.ua logoeurointegration
11 Iunie 2026, 19:28
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Un partid cheie din Parlamentul României nu va susține noul guvern

Partidul Național Liberal din România (PNL) a decis oficial să nu susțină guvernul „tehnocratic” propus de premierul Eugen Tomac, desemnat de președinte.

Un partid cheie din Parlamentul României nu va susține noul guvern.
Un partid cheie din Parlamentul României nu va susține noul guvern.

În dimineața zilei de 11 iunie, conducerea Partidului Național Liberal din România s-a reunit pentru a decide cum să procedeze la votul de învestitură a guvernului Tomac, transmite eurointegration.com.ua, citând digi24.ro.

În urma votului din cadrul întâlnirii de partid, s-a decis în unanimitate să nu susțină guvernul. Totodată, se menționează că la ședință nu au participat câțiva membri care aveau o opinie contrară.

De asemenea, s-a hotărât ca fracțiunea să fie prezentă în sală în timpul ședinței de învestitură a guvernului, dar să nu voteze.

România a intrat într-o criză politică în aprilie 2026, după ce social-democrații au ieșit din coaliția guvernamentală, ceea ce a dus la demisia guvernului condus de Ilie Bolojan, reprezentant al PNL.

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