11 Iunie 2026, 19:28
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Un partid cheie din Parlamentul României nu va susține noul guvern
Partidul Național Liberal din România (PNL) a decis oficial să nu susțină guvernul „tehnocratic” propus de premierul Eugen Tomac, desemnat de președinte.
În dimineața zilei de 11 iunie, conducerea Partidului Național Liberal din România s-a reunit pentru a decide cum să procedeze la votul de învestitură a guvernului Tomac, transmite eurointegration.com.ua, citând digi24.ro.
În urma votului din cadrul întâlnirii de partid, s-a decis în unanimitate să nu susțină guvernul. Totodată, se menționează că la ședință nu au participat câțiva membri care aveau o opinie contrară.
De asemenea, s-a hotărât ca fracțiunea să fie prezentă în sală în timpul ședinței de învestitură a guvernului, dar să nu voteze.
România a intrat într-o criză politică în aprilie 2026, după ce social-democrații au ieșit din coaliția guvernamentală, ceea ce a dus la demisia guvernului condus de Ilie Bolojan, reprezentant al PNL.