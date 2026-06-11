Un partid cheie din Parlamentul României nu va susține noul guvern.

În dimineața zilei de 11 iunie, conducerea Partidului Național Liberal din România s-a reunit pentru a decide cum să procedeze la votul de învestitură a guvernului Tomac, transmite eurointegration.com.ua, citând digi24.ro.

În urma votului din cadrul întâlnirii de partid, s-a decis în unanimitate să nu susțină guvernul. Totodată, se menționează că la ședință nu au participat câțiva membri care aveau o opinie contrară.

De asemenea, s-a hotărât ca fracțiunea să fie prezentă în sală în timpul ședinței de învestitură a guvernului, dar să nu voteze.

România a intrat într-o criză politică în aprilie 2026, după ce social-democrații au ieșit din coaliția guvernamentală, ceea ce a dus la demisia guvernului condus de Ilie Bolojan, reprezentant al PNL.