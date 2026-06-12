Un oraș din SUA oferă teren gratuit și bani pentru mutare.

Cei interesați să se mute aici primesc terenuri gratuite și stimulente financiare, însă există câteva condiții importante, scrie meglepetes.hu, preluat de unian.net.

Inițiativa sună tentant la prima vedere: doritorii pot primi gratuit parcele pentru construcții într-o zonă amenajată, cu infrastructură de bază. Majoritatea terenurilor au deja drumuri, comunicații, alimentare cu apă și electricitate.

În același timp, programul nu este destinat investitorilor sau celor care construiesc case de vacanță pentru ședere temporară. Administrația orașului a stabilit condiții clare: solicitanții trebuie să construiască o casă pe parcela oferită în maximum doi ani și să locuiască permanent în Curtis.

Așezarea încearcă să facă mutarea mai atractivă nu doar prin terenuri, ci și prin sprijin financiar, în special pentru familiile cu copii. Esența stimulentului constă în faptul că familiile care înscriu copiii la școala locală pot primi suport. Mărimea sprijinului depinde de numărul copiilor: pentru un copil sunt prevăzuți 700 de dolari, pentru doi copii – 1.200, iar pentru trei sau mai mulți – până la 1.700 de dolari.

Cum este viața aici în realitate?

Curtis este situat în regiunea Marilor Câmpii, unde viața de zi cu zi este definită de agricultură. Cei care se mută aici nu pot conta pe un program intens sau viață de noapte agitată, ci mai degrabă pe străzi liniștite, fețe familiare și un ritm domol.

Acest stil de viață nu se potrivește tuturor. Pentru cei obișnuiți cu confortul orașului mare, faptul că este nevoie de mult timp pentru a ajunge la un spital mare, universitate sau centru comercial poate reprezenta o schimbare serioasă. Economia locală se bazează pe agricultură și furnizarea serviciilor de bază, astfel că oportunitățile de angajare pot fi mai limitate.

De asemenea, este important de menționat că finanțarea construcției casei, respectarea tuturor regulilor locale și cheltuielile zilnice rămân în continuare responsabilitatea celor care se mută.