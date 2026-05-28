Un oraș din România și-a creat propria monedă virtuală: Ce poți cumpăra cu ea.

Unitățile digitale acumulate pot fi convertite în bilete la evenimente culturale, la ștrand sau la pârtia de schi, scrie stirileprotv.ro.

Consiliul Local Bistriţa a adoptat miercuri, în ședință ordinară, hotărârea privind aprobarea sistemului de recompense iLEU, implementat în cadrul proiectului B-CONNECT, finanțat prin programul Comisiei Europene „Inițiativa Urbană Europeană - Acţiuni Inovatoare".

Cum funcționează sistemul de recompense

Sistemul este conceput pentru a încuraja comportamentele pozitive față de mediu, precum reducerea poluării prin diminuarea traficului auto şi creșterea implicării civice în viața orașului, se menționează în referatul de aprobare.

Sistemul va fi disponibil gratuit și exclusiv pe teritoriul municipiului Bistrița. Se poate accesa prin aplicația mobilă iReport Bistrița, pentru care este necesară crearea unui cont. Participanții pot fi utilizatori cu vârsta peste paisprezece ani.

„iLEU este o unitate virtuală echivalentă cu un leu românesc. Nu are valoare patrimonială proprie și nu poate fi schimbată în bani cash. Utilizatorii primesc unități iLEU pentru mersul pe jos, mersul cu bicicleta, furnizarea datelor de monitorizare, precum și pentru participarea la evenimente și concursuri organizate în cadrul proiectului”, se explică în document.

Primăria a pus în circulație iLEU

În acest an vor fi emise în circulație o sută de mii de unități digitale iLEU. Acestea vor fi păstrate în portofelul virtual al municipiului Bistrița, de unde ulterior vor fi transferate utilizatorilor sistemului ca recompensă digitală.

Monedele virtuale acumulate vor putea fi folosite pentru a obține invitații la spectacole și concerte ale Centrului Cultural Municipal „Gheorghe Coșbuc”, pentru achiziționarea biletelor la piscina orașului, accesul la telescaunul de la pârtia Cocoș, vizitarea Bisericii Evanghelice, precum și pentru parcarea bicicletelor.

Municipalitatea are în plan dezvoltarea și extinderea sistemului. Autoritățile intenționează să atragă parteneri externi care să ofere noi posibilități de utilizare a unităților iLEU acumulate.