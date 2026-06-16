Un oraș din România încearcă să convingă locuitorii să renunțe la mașini.

Autoritățile orașului investesc în transportul public, infrastructura pentru biciclete și extinderea zonelor pietonale. Scopul programului este să ofere locuitorilor alternative reale la deplasările cu mașina, relatează libertatea.ro.

Potrivit viceprimarului orașului, Ruben Lațcău, sarcina autorităților nu este să renunțe complet la mașini, ci să echilibreze sistemul de transport. Se preconizează că o treime din deplasări vor fi efectuate cu mașina personală, o treime cu transportul public și o treime pe jos, cu bicicleta sau trotineta.

În ultimii ani, orașul a modernizat semnificativ transportul public, achiziționând autobuze, troleibuze și tramvaie noi. Acest lucru a dus deja la creșterea numărului de pasageri, inclusiv peste un milion de călătorii cu tramvaiul la începutul anului 2026.

În oraș există de asemenea peste 100 de kilometri de piste pentru biciclete, însă calitatea acestora rămâne neuniformă, iar unele trasee au întreruperi. Bicicliștii se plâng de lipsa siguranței și continuității infrastructurii.

Una dintre problemele cheie rămâne lipsa locurilor de parcare și aglomerația ridicată din centrul orașului. Autoritățile au început deja să reducă numărul locurilor de parcare în zona istorică, transformând străzile în zone pietonale.