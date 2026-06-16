theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
libertatea.ro logolibertatea
16 Iunie 2026, 09:35
1 946
Copiază linkul
Link copiat

Un oraș din România încearcă să convingă locuitorii să renunțe la mașini

Timișoara face pași pentru a reduce utilizarea mașinilor personale și pentru a diminua blocajele în trafic.

Un oraș din România încearcă să convingă locuitorii să renunțe la mașini.
Un oraș din România încearcă să convingă locuitorii să renunțe la mașini.

Autoritățile orașului investesc în transportul public, infrastructura pentru biciclete și extinderea zonelor pietonale. Scopul programului este să ofere locuitorilor alternative reale la deplasările cu mașina, relatează libertatea.ro.

Potrivit viceprimarului orașului, Ruben Lațcău, sarcina autorităților nu este să renunțe complet la mașini, ci să echilibreze sistemul de transport. Se preconizează că o treime din deplasări vor fi efectuate cu mașina personală, o treime cu transportul public și o treime pe jos, cu bicicleta sau trotineta.

În ultimii ani, orașul a modernizat semnificativ transportul public, achiziționând autobuze, troleibuze și tramvaie noi. Acest lucru a dus deja la creșterea numărului de pasageri, inclusiv peste un milion de călătorii cu tramvaiul la începutul anului 2026.

În oraș există de asemenea peste 100 de kilometri de piste pentru biciclete, însă calitatea acestora rămâne neuniformă, iar unele trasee au întreruperi. Bicicliștii se plâng de lipsa siguranței și continuității infrastructurii.

Una dintre problemele cheie rămâne lipsa locurilor de parcare și aglomerația ridicată din centrul orașului. Autoritățile au început deja să reducă numărul locurilor de parcare în zona istorică, transformând străzile în zone pietonale.

Sursă
libertatea.ro logolibertatea
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici