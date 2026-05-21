Un oraș din Germania plătește locuitorilor până la 1.250 de euro pentru renunțarea la mașini timp de un an.

Este vorba despre Marburg, un oraș universitar care a introdus un program prin care șoferii pot primi până la 1.250 de euro dacă își lasă autoturismul pe termen de minimum un an, transmite dcnews.ro.

Însă sprijinul financiar nu este acordat în numerar. Sumele sunt oferite sub formă de vouchere, care pot fi folosite în mai multe direcții: transport public, servicii de mobilitate sau consum local.

Autoritățile spun că scopul este dublu: mai puține mașini pe străzi și stimularea economiei locale.

În total, participanții pot ajunge la un sprijin de până la 1.250 de euro. Distribuția este împărțită astfel: aproximativ 600 de euro pentru transport public, inclusiv abonamente de tip „Deutschland-Ticket”, până la 800 de euro pentru servicii de car-sharing și circa 400 de euro sub formă de vouchere pentru magazine, restaurante și servicii locale din Marburg.

Practic, e un mix de beneficii care acoperă mobilitatea și consumul zilnic.

Primăria din Marburg susține că problema nu este doar poluarea, ci și spațiul ocupat de autoturisme. Oficialii atrag atenția că o mașină este folosită, în medie, doar aproximativ o oră pe zi, dar ocupă constant suprafețe mari în oraș.

În acest context, primăria ia aceste decizii pentru a face loc zonelor verzi, pistelor de biciclete și infrastructurii de mobilitate alternativă.

Programul face parte din strategia „MoVe35”, care vizează reducerea la jumătate a traficului auto până în 2035.

Modelul nu este unic. În Frankfurt, locuitorii primesc abonamente gratuite la transport public dacă renunță la mașină. În unele cazuri, participanții au renunțat definitiv la autoturism.

Și alte orașe germane, precum Heidelberg, oferă stimulente financiare pentru biciclete sau transport public, în timp ce unele programe au fost oprite din lipsă de buget.