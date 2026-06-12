Un oraș cu doi locuitori, scos la vânzare în Australia.

Orașul Cooladdi se află la 800 km de Brisbane și este scos la vânzare pentru 400.000 de dolari australieni. Împreună cu localitatea, cumpărătorul va primi un complex de pe marginea drumului, care include o casă cu patru camere, un motel, un magazin, un pub și un restaurant de patru stele, scrie dailymail.com.

În prezent, în Cooladdi locuiesc Carol Yarrow și Joe Cornel, care în 2023 au cumpărat complexul local Foxtrap Road House. Ei planificau să reînvie orașul în trei ani, dar nu au reușit. Prin urmare, localitatea este din nou scoasă la vânzare.

În practică, populația orașului este determinată de numărul proprietarilor complexului Foxtrap. Viitorul cumpărător al localității Cooladdi va trebui să se ocupe de distribuirea corespondenței, să administreze pubul și magazinul local, să primească oaspeții motelului și să pregătească mâncarea.

În perioada de maximă dezvoltare, în Cooladdi locuiau aproape 270 de persoane, iar localitatea dispunea de o școală și un post de poliție. Declinul orașului a început după extinderea căii ferate către o altă localitate, iar din 1967 locuitorii au început să plece în număr tot mai mare.

În ciuda acestui fapt, Cooladdi rămâne o oprire importantă pentru turiști. Acolo vin regulat foști locuitori ai orașului și călători care traversează zonele îndepărtate ale Australiei.