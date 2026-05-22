Un număr record de alpiniști au cucerit Everestul într-o singură zi.

Pe Muntele Everest, situat la granița dintre Nepal și Tibet (China), se poate urca de pe ambele părți. Potrivit organizatorilor expedițiilor, în acest an nu au fost alpiniști pe partea tibetană: autoritățile chineze nu au eliberat permise, scrie theins.ru, citând reuters.com.

În ziua de miercuri, 20 mai, vârful Everestului a fost atins de 274 de persoane, au declarat reprezentanții Asociației Operatorilor de Expediții din Nepal. Acest număr ar putea crește, deoarece unii alpiniști ar fi putut să nu informeze încă tabăra de bază despre realizarea lor.

Ministerul Turismului din Nepal, însă, a spus că are informații despre peste 250 de persoane care au urcat pe vârf în acea zi — acolo așteaptă confirmări de la alpiniști, după care instituția va elibera certificatele de alpinism.

Dar chiar și cifra de peste 250 de persoane depășește recordul anterior — 223 de ascensiuni din partea nepaleză într-o singură zi. Acesta a fost înregistrat pe 22 mai 2019.

În China, de unde pornește și o rută populară de alpinism spre vârf, nu există date despre numărul alpiniștilor care au atins vârful. Potrivit secretarului general al Asociației Operatorilor de Expediții din Nepal, Rishi Bhandari, în mod obișnuit, în sezonul de alpinism de primăvară (aprilie — mai), din partea Tibetului urcă pe Everest aproximativ o sută de persoane.