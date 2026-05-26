Un ministru român care a declarat că „nu îi pasă de interesele naționale ale țării” și-a dat demisia.

Potrivit presei, înregistrarea ar fi fost realizată în timpul unei discuții private și viza un dosar legat de achiziția postului Radio Chișinău de către Societatea Română de Radiodifuziune. În fragmentul publicat, oficialul folosește expresii obscene la adresa noțiunii de „interes național”, ceea ce a generat o reacție politică puternică, a relatat presa română.

„Vând radioul la ruși cu 5 milioane de euro și îmi bag p…a în interesul național, pentru că eu sunt ungur”, ar fi răspuns ministrul la observația procurorului privind interesul strategic al României față de Moldova.

Inițial, Demeter Andras Istvan a declarat că nu își amintește astfel de afirmații sau că înregistrarea ar putea fi falsificată, însă ulterior le-a numit „o poveste anecdotică” scoasă din context.

Totuși, pe fondul scandalului în creștere, ministrul a transmis o scrisoare premierului interimar, anunțându-și demisia pentru a nu afecta activitatea guvernului și a coaliției de guvernare.

Atenție! Înregistrarea audio conține limbaj necenzurat, 18+