Un ministru israelian a publicat un video cu abuzuri asupra activiștilor pro-palestinieni.

Pe înregistrări se vede cum activiștii sunt adunați pe punte, puși în genunchi cu mâinile legate la spate și cu capul plecat.

„Au venit cu o mândrie de parcă ar fi mari eroi. Uitați-vă la ei acum. Uitați-vă cum arată acum. Nu sunt eroi și nici măcar nu sunt nimeni. Susținători ai terorii”, a spus Ben-Gvir.

„Bine ați venit în Israel. Noi suntem stăpânii aici”, a adăugat el.

Primele nave ale flotei au plecat din Barcelona luna trecută. Organizatorii campaniei au numit acțiunea lor „o intervenție civilă în momentul escaladării violenței și a crizei umanitare”, scrie CNN.

Pe măsură ce navele se apropiau de Gaza, forțele israeliene au efectuat o serie de interceptări. Reprezentantul flotei, David Hip, a declarat pentru CNN miercuri că au fost interceptate aproximativ 60 de bărci și au fost reținuți peste 400 de activiști.

Reacția comunității internaționale și din Israel

Înregistrările publicate au fost condamnate de premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, precum și de ministrul de Externe al țării, Gideon Saar. Acesta din urmă l-a acuzat pe ministrul securității naționale de organizarea unui „spectacol rușinos”, prin care a „produs în mod conștient prejudicii” statului Israel.

Ben-Gvir a răspuns că „în guvern încă există cei care nu au înțeles cum trebuie să se comporte cu susținătorii terorismului”, iar ministrul de Externe „trebuie să înțeleagă” că „Israelul nu mai este băiatul de bătaie”.

După cum precizează CNN, una dintre primele care a condamnat evenimentul a fost premierul Italiei, Giorgia Meloni, considerată în Israel unul dintre liderii cei mai loiali ai UE. Au criticat acțiunile lui Ben-Gvir și premierul Spaniei, precum și ministrul de Externe al Regatului Unit.

Canada, Portugalia și Italia au anunțat că vor convoca reprezentanții Israelului în țările lor în legătură cu incidentul, iar Franța, Irlanda și Turcia s-au alăturat, de asemenea, condamnărilor.

La critică s-a alăturat și șefa diplomației europene, Kaja Kallas:

„Tratamentul aplicat activiștilor Flotei Globale Sumud, printre care se aflau și cetățeni ai UE, a fost umilitor și greșit. Comportamentul ministrului israelian Ben-Gvir este nepotrivit pentru oricine deține o funcție într-un stat democratic”.



