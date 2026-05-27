Un locuitor al Cehiei a câștigat 120 de milioane de euro la loteria Eurojackpot.

În Cehia, o persoană sau un grup de persoane care dețin în comun un bilet de loterie au câștigat jackpotul de 120 de milioane de euro, acordat la extragerea Eurojackpot. Despre acest lucru a anunțat compania din Münster Westlotto, care coordonează desfășurarea loteriei, marți seara, 26 mai, scrie dw.com.

Pentru a obține premiul maxim la loteria Eurojackpot, participanții trebuie să ghicească cinci numere din 50 și două numere suplimentare în intervalul de la 1 la 12. Norocul de această dată a fost adus de numerele: 5, 11, 23, 33, 42, împreună cu numerele suplimentare 10 și 12. În ultimele 13 extrageri, niciun participant nu a reușit să ghicească combinația câștigătoare. Drept urmare, suma premiului, care a crescut după fiecare extragere fără câștigător principal, a ajuns la 120 milioane de euro.

În acest an, jackpotul la loteria Eurojackpot a fost câștigat de opt ori. La începutul lunii aprilie, un participant din Finlanda și unul din Slovacia au reușit să ghicească toate numerele câștigătoare. Aceștia au primit câte 5 milioane de euro. Ultima dată când un câștigător din Germania a fost felicitat a fost pe 31 martie. Atunci, un locuitor (sau un grup de jucători) din landul Renania de Nord-Westfalia, ghicind toate numerele extragerii, a câștigat 70,7 milioane de euro.