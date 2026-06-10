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libertatea.ro logolibertatea
10 Iunie 2026, 20:24
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Un lanț mare de supermarketuri din România va vinde exclusiv fructe și legume locale

Rețeaua de supermarketuri Carrefour a anunțat încetarea completă a importului unor legume și fructe sezoniere, mizând exclusiv pe produsele producătorilor români.

Un lanț mare de supermarketuri din România va vinde exclusiv fructe și legume locale.
Un lanț mare de supermarketuri din România va vinde exclusiv fructe și legume locale.

Retailerul a anunțat că a eliminat complet importurile pentru roșiile cu moț, roșiile roz, cele tip inimă de bou, cireșe, vinete și ardei gras Bianca, aprovizionarea fiind realizată exclusiv din fermele din România.

În plus, începând cu această săptămână, Carrefour a încetat importul de cartofi noi, informează libertatea.ro.

Compania a declarat că scopul este ca, în condițiile unui volum suficient de recoltă locală, clienții să poată cumpăra exclusiv produse românești.

Directorul de achiziții pentru produse proaspete al Carrefour România, Radu Gherman, a menționat că colaborarea cu producătorii locali permite asigurarea magazinelor cu produse autohtone până la 100% în perioada sezonului activ.

Potrivit companiei, 96% dintre furnizorii săi sunt producători români. Carrefour colaborează cu peste 2.000 de fermieri și producători locali, precum și cu 32 de cooperative agricole, dintre care 14 lucrează cu rețeaua exclusiv.

O parte din legume și fructe provin de la fermieri situați la cel mult 50 de kilometri de magazine. Datorită acestui fapt, produsele ajung pe rafturi în 6–24 de ore după recoltare.

Compania a subliniat că această politică este orientată spre susținerea agriculturii locale și reducerea traseului produselor de la fermieri până la consumatori.

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