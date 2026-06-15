Un hotel din Mamaia a început să perceapă o amendă de 50 de lei pentru prosopul murdărit.

Mesajul hotelului pe rețelele sociale a strâns mii de comentarii și a împărțit utilizatorii în două tabere, relatează adevarul.ro.

Reprezentanții hotelului au explicat că taxa suplimentară se percepe doar în cazurile în care prosoapele sunt deteriorate iremediabil, cu pete de cafea, fond de ten, vopsea de păr sau alte substanțe rezistente. Potrivit acestora, înainte de a lua o astfel de decizie, au apelat la diverse spălătorii și au folosit produse profesionale, însă unele pete nu pot fi îndepărtate complet.

Hotelul a recunoscut că, după introducerea regulii, a primit mai multe recenzii negative și evaluări scăzute din partea clienților, dar consideră măsura necesară pentru a compensa cheltuielile cu înlocuirea textilelor.

Mulți utilizatori au susținut decizia hotelului. În opinia lor, dacă un client strică bunurile, trebuie să suporte costul daunelor cauzate. Unii comentatori au remarcat că problema nu ține doar de bani, ci și de cultura elementară a comportamentului. Alții au povestit că folosesc special prosoapele lor pentru păr după vopsire, pentru a nu murdări pe cele ale hotelului.

O parte dintre utilizatori au propus să se ia un depozit de la oaspeți la cazare și să fie returnat după verificarea camerei. Unii au dat exemple de astfel de practici în Spania, Grecia, Canada și Ungaria.

În același timp, criticii consideră că prosoapele și lenjeriile de pat sunt materiale consumabile, iar astfel de pierderi trebuie incluse în cheltuielile operaționale ale hotelului. Ei susțin că petele de cosmetice, cafea sau alte murdării casnice sunt o consecință obișnuită a utilizării camerei.

Un specialist din industria hotelieră a declarat că, în cei 17 ani de activitate, s-a confruntat de mai multe ori cu astfel de situații și consideră că amenzile vor aduce mai multe recenzii negative decât beneficii reale. El a propus folosirea unor prosoape speciale pentru demachiere și informarea prealabilă a oaspeților despre regulile de utilizare a textilelor.

Un conflict similar, la sfârșitul anului 2024, a stârnit un mare ecou în India, unde un hotel a cerut unui client să plătească pentru perna și lenjeria de pat pătată cu cafea. Cazul a divizat opinia publică și a ridicat întrebarea unde este granița între uzura normală a bunurilor hotelului și deteriorarea pentru care trebuie să plătească oaspetele.