Un hotel cu opt etaje din Venezuela s-a prăbușit în urma cutremurului.

Hotel Eduard’s, un hotel cu opt etaje, s-a prăbușit în urma unui cutremur produs în statul La Guaira din nordul Venezuelei.

Despre aceasta informează ABC News după vizionarea înregistrării video a incidentului.

Hotelul era situat pe faleza orașului Macuto, nu departe de aeroportul internațional. Clădirea avea 106 camere.

Potrivit reprezentantei președintelui Venezuelei, Delcy Rodriguez, statul La Guaira a suferit cele mai mari pagube în urma cutremurului. Ea a declarat că numărul total al victimelor din stat încă nu este cunoscut.

„Situația în La Guaira este o adevărată tragedie. Zeci de clădiri s-au prăbușit. În prezent se desfășoară operațiuni dificile de salvare. Ne străduim să salvăm cât mai multe vieți”, a declarat Rodriguez.

În Venezuela, noaptea au fost înregistrate două cutremure cu magnitudinea 7,2 și 7,5. Peste 30 de persoane au murit, iar peste 700 au fost rănite. Aeroportul din Caracas a fost avariat și este temporar închis. În oraș sunt de asemenea închise metroul și liniile feroviare. Reprezentanta președintelui Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat stare de urgență în țară.