Un general de rang înalt: NATO este pregătită pentru o posibilă operațiune a Rusiei sub „steag fals”

NATO este pregătită să răspundă unei posibile escaladări din partea Rusiei pe flancul estic al Europei. Acest lucru a fost declarat sâmbătă de președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, relatează eurointegration.com.ua, cu referire la Politico.

„Alianța este pregătită, structura este pregătită, soldații… armamentul este pregătit”, le-a spus Dragone jurnaliștilor în cadrul unei noi reuniuni, la Copenhaga, a șefilor apărării din cele 32 de state aliate, adăugând că NATO continuă să lucreze la „sporirea” acestor forțe „atât din punct de vedere numeric, cât și în ceea ce privește nivelul de perfecționare tehnică”.

În ultimele săptămâni, Europa se confruntă cu un număr tot mai mare de încălcări ale spațiului aerian și tentative de sabotaj, pe fondul creșterii continue a tensiunilor în relațiile cu Rusia din cauza războiului pe scară largă din Ucraina. În august, rapoartele serviciilor de informații americane conțineau un avertisment potrivit căruia Moscova planifică, în următorii ani, un atac limitat asupra unei țări NATO.

Dragone, președintele Comitetului Militar al NATO, a menționat că sâmbătă generalii alianței nu au discutat ultimele avertismente, însă a subliniat că NATO are pregătite „4 000 de pagini” de planuri militare pentru apărarea flancului său estic, începând cu scenarii ce prevăd „o criză minimă sau o intervenție pe teritoriul nostru”. În 2023, aliații NATO au convenit asupra a trei planuri operaționale de apărare regională după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova.

Aliații „sunt pregătiți pentru o eventuală escaladare. În cazul unui atac, știm cum să acționăm”, a declarat Dragone.

„Comportamentul iresponsabil al Rusiei din ultimele săptămâni și luni… continuă să testeze hotărârea aliaților și urmărește să submineze încrederea și să slăbească unitatea noastră”, a menționat Dragone, adăugând: „Vreau să spun clar – aceste tentative nu ne dezbină. Ele ne rafinează instrumentele, ne fac mult mai uniți și mai hotărâți”.

După cum se știe, premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat că datele serviciilor de informații indică „planuri de lovituri hibride” ale Rusiei împotriva țărilor care susțin Ucraina.

Ministrul de Externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, a declarat că țara sa deține, de asemenea, date potrivit cărora Rusia pregătește atacuri hibride împotriva aliaților Ucrainei.