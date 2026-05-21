Un fost agent secret austriac, găsit vinovat de spionaj în favoarea Rusiei.

Curtea din Viena l-a găsit vinovat pe Ott, în vârstă de 63 de ani, de transmiterea de informații spionilor ruși și lui Jan Marsalek, șeful companiei germane de plăți Wirecard, aflat în fugă de justiție, transmite bbc.com.

Ott, care neagă acuzațiile, a fost condamnat la patru ani și o lună de închisoare. Avocatul său a făcut apel la sentință.

Scandalul de spionaj a reaprins temerile că Austria rămâne un focar al activității de spionaj rusești.

Pe lângă spionaj, Ott a fost găsit vinovat de abuz de putere, luare de mită, fraudă în circumstanțe agravante și abuz de încredere.

În instanță s-a afirmat că el a sprijinit „serviciul secret de informații al Federației Ruse în detrimentul Republicii Austria”, colectând fapte secrete și un volum mare de date personale din bazele de date ale poliției între 2015 și 2020.

Procurorii au declarat că Ott a transmis aceste informații lui Marsalek și unor reprezentanți necunoscuți ai serviciilor ruse de informații, primind pentru aceasta o plată.

Marsalek, care este și cetățean austriac, este căutat de poliția germană pentru acuzații de fraudă și se crede că în prezent se află la Moscova, unde a fugit prin Austria în 2020.

Presupusul agent al serviciilor ruse de informații Marsalek este sub „notificare roșie” a Interpolului – o cerere internațională prin care poate fi arestat dacă este găsit pe teritoriul oricărei țări membre ale acestei organizații internaționale de poliție, care are 196 de membri.

Procurorii au informat instanța că Marsalek i-a cerut lui Ott să obțină un laptop care conținea echipamente electronice secrete folosite de statele UE pentru comunicații electronice securizate. Laptopul, spun ei, a fost predat serviciilor ruse de informații.

Ott a fost găsit vinovat și de transmiterea către Moscova a datelor de pe telefoanele de serviciu ale unor înalți oficiali austrieci din Ministerul de Interne al Austriei. El a intrat în posesia telefoanelor după ce acestea au căzut accidental în râul Dunărea în timpul unei plimbări cu barca organizate de Ministerul de Interne austriac.

În instanță s-a aflat că el a copiat conținutul acestora și l-a transmis lui Marsalek și Moscovei.

Acuzarea a declarat instanței că Ott „nu avea sentimente romantice față de Rusia”, ci era motivat de interese financiare și de dezamăgire în muncă.

Ott a negat acuzațiile în instanță. El a declarat că nu a lucrat pentru Moscova, ci a desfășurat o operațiune secretă în colaborare cu un serviciu de informații occidental.

Cazul a scos la lumină alte presupuse acțiuni ale lui Marsalek, care ulterior a fost acuzat de fraudă și delapidare, în legătură cu suspiciuni privind supraevaluarea soldului total și a volumului vânzărilor Wirecard.

De asemenea, se crede că Marsalek a condus un grup de bulgari condamnați la Londra în 2025 pentru spionaj în favoarea Rusiei.

Când Ott a fost arestat în 2024, cancelarul de atunci al Austriei, Karl Nehammer, a numit acest caz „o amenințare la adresa democrației și securității naționale a țării noastre”.