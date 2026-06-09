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9 Iunie 2026, 11:02
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Un elicopter american s-a prăbușit în apropiere de Strâmtoarea Ormuz

Elicopterul de atac american AH-64 Apache s-a prăbușit în zona Strâmtorii Ormuz. Doi membri ai echipajului au fost salvați.

Un elicopter american s-a prăbușit în apropiere de Strâmtoarea Ormuz.
Un elicopter american s-a prăbușit în apropiere de Strâmtoarea Ormuz.

Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat că un elicopter militar american s-a prăbușit în zona Strâmtorii Ormuz. Potrivit acestuia, niciun militar nu a fost rănit.

„Piloții sunt bine. Nimeni nu a fost rănit. Vom publica raportul mâine. Dar piloții sunt bine”, a declarat Trump jurnaliștilor.

Despre prăbușirea elicopterului american AH-64 Apache a anunțat astăzi ziarul The New York Times. Potrivit sursei, doi membri ai echipajului au fost salvați. NYT a menționat că, de la începutul ostilităților pe 28 februarie, acest incident este primul caz de pierdere a unui Apache. Cauza prăbușirii nu este încă cunoscută.

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