Un elicopter american s-a prăbușit în apropiere de Strâmtoarea Ormuz.

Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat că un elicopter militar american s-a prăbușit în zona Strâmtorii Ormuz. Potrivit acestuia, niciun militar nu a fost rănit.

„Piloții sunt bine. Nimeni nu a fost rănit. Vom publica raportul mâine. Dar piloții sunt bine”, a declarat Trump jurnaliștilor.

Despre prăbușirea elicopterului american AH-64 Apache a anunțat astăzi ziarul The New York Times. Potrivit sursei, doi membri ai echipajului au fost salvați. NYT a menționat că, de la începutul ostilităților pe 28 februarie, acest incident este primul caz de pierdere a unui Apache. Cauza prăbușirii nu este încă cunoscută.