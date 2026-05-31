Un depozit de petrol a luat foc în regiunea Rostov în urma unui atac al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Despre aceasta a declarat guvernatorul regiunii Iurie Slusari pe canalul său de Telegram, transmite dw.com.

Incendiul a început în raionul Matveev-Kurgan. „Locuitorii caselor particulare din apropiere au fost evacuați pentru a asigura siguranța. Nimeni nu este în pericol. Serviciile de urgență lucrează la fața locului, a sosit un tren de pompieri și a început stingerea incendiului”, a scris Slusari. Nu există date despre victime până acum. Guvernatorul a adăugat că în localitatea Matveev Kurgan, în urma atacului cu drone, au fost avariate o farmacie, două magazine și un automobil, fără victime.

Potrivit canalului ucrainean de Telegram Exilenova+, în Matveev Kurgan a fost lovită o bază petrolieră. Resursa a publicat și un videoclip în care, se presupune, este vizibil incendiul izbucnit după atac.

Canalul de Telegram „Это Ростов новости” scrie, citând localnici, că după atacul asupra rezervorului cu combustibil din Matveev Kurgan a căzut o ploaie de petrol.

În regiunea Saratov „au fost avariate obiecte ale infrastructurii civile”

Despre consecințele atacului nocturn din partea Ucrainei a anunțat și guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busargin. „Potrivit datelor preliminare, există avarii la obiecte ale infrastructurii civile”, a scris el pe canalul său de Telegram. Potrivit datelor preliminare, nu există victime.

Totodată, autoritățile regiunii nu dezvăluie care sunt exact obiectele avariate. Potrivit Exilenova+, lovitura a fost aplicată la rafinăria de petrol din Saratov (NPP). Canalul de Telegram a publicat numeroase fotografii și videoclipuri realizate, după cum se afirmă, de localnici după izbucnirea incendiului la întreprindere.

Despre atacul asupra rafinăriei din Saratov informează și canalul OSINT world.militares.