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18 Iunie 2026, 14:42
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Un cutremur, înregistrat în Norvegia după golurile lui Haaland la CM 2026

Seismologii norvegieni au înregistrat un cutremur în timpul primului meci al naționalei la CM 2026, contra Irakului.

Un cutremur, înregistrat în Norvegia după golurile lui Haaland la CM 2026.
Un cutremur, înregistrat în Norvegia după golurile lui Haaland la CM 2026.

Potrivit informațiilor oferite de Spiegel, aparatele au înregistrat oscilații minore ale suprafeței Pământului după golurile atacantului de la Manchester City, Erling Haaland. Ambele goluri ale sale au fost marcate în prima repriză.

Meciul, care a avut loc pe stadionul Gillette din Foxboro pe 16 iunie, s-a încheiat cu scorul de 4-1. În echipa învingătoare, Erling Haaland a reușit o dublă, iar Leo Østigård și Ayman Hussein au marcat câte un gol fiecare, ultimul înscriind atât în propria poartă, cât și în poarta adversă.

După această victorie, norvegienii au acumulat trei puncte și s-au menținut, alături de francezi, pe primul loc în grupa I. 

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