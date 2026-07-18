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euronews.com logoeuronews
18 Iulie 2026, 10:49
18 010
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Un cutremur cu magnitudinea de 5,0 a avut loc în estul Turciei

În estul Turciei a avut loc sâmbătă dimineață un cutremur cu magnitudinea 5,0, a anunțat Autoritatea pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență și Dezastre (AFAD).

Un cutremur de magnitudinea 5,0 a avut loc în estul Turciei.
Un cutremur de magnitudinea 5,0 a avut loc în estul Turciei.

Seismele au fost înregistrate în zona Battalgazi din provincia Malatya în jurul orei 6:20, ora locală, și au fost resimțite în provinciile Malatya, Elazig, Adiyaman, Tunceli și Sanliurfa, scrie euronews.com.

„În prezent, nu există rapoarte despre situații nefavorabile”, au precizat autoritățile, menționând că continuă „evaluarea situației la fața locului”.

Potrivit agenției, Turcia, una dintre cele mai seismice țări din lume, înregistrează anual cel puțin un cutremur cu magnitudinea 5,0.

Doar în ultimii o sută de ani, țara a trecut prin mai multe cutremure catastrofale, inclusiv cutremurul din Erzincan din 1939, care a cauzat aproape 33.000 de decese, și cutremurul din Izmit din 1999, soldat cu aproximativ 17.000 de morți.

În 2023, două seisme devastatoare au avut loc și în provincia sudică Kahramanmaras, unde, conform rapoartelor, au murit peste 53.000 de persoane. Pagubele economice provocate de acest cutremur sunt estimate la aproape 10% din PIB-ul Turciei pentru anul 2023.

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