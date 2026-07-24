theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
24 Iulie 2026, 10:27
7 916
Copiază linkul
Link copiat

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 a fost înregistrat în zona Vrancea, România

Vineri dimineața, la ora 5:19, în zona seismică Vrancea (județul Buzău) s-a produs un cutremur.

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 a fost înregistrat în zona Vrancea, România.
Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 a fost înregistrat în zona Vrancea, România.

Despre aceasta informează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Magnitudinea cutremurului a fost de 3,3.

Focarul cutremurului a fost localizat la o adâncime de 109,3 kilometri.

Șocurile subterane au fost înregistrate în apropierea următoarelor orașe: la 47 km sud de Buzău, la 53 km sud de Focșani, la 70 km sud-est de Sfântu Gheorghe, la 74 km est de Brașov și la 76 km nord-est de Ploiești.

De la începutul lunii iulie, în România au avut loc 15 cutremure cu magnitudini între 2 și 3,4.


Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici