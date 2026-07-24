Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 a fost înregistrat în zona Vrancea, România.

Vineri dimineața, la ora 5:19, în zona seismică Vrancea (județul Buzău) s-a produs un cutremur.

Despre aceasta informează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Magnitudinea cutremurului a fost de 3,3.

Focarul cutremurului a fost localizat la o adâncime de 109,3 kilometri.

Șocurile subterane au fost înregistrate în apropierea următoarelor orașe: la 47 km sud de Buzău, la 53 km sud de Focșani, la 70 km sud-est de Sfântu Gheorghe, la 74 km est de Brașov și la 76 km nord-est de Ploiești.

De la începutul lunii iulie, în România au avut loc 15 cutremure cu magnitudini între 2 și 3,4.



