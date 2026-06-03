theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
omniapres
3 Iunie 2026, 12:27
503
Copiază linkul
Link copiat

Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 s-a produs în România

În apropierea Republicii Moldova a fost înregistrat un nou cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter.

Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 s-a produs în România.
Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 s-a produs în România.

Seismul a fost înregistrat în noaptea de marți spre miercuri, la ora 03:27, în zona seismică Vrancea din România, conform datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului din România, transmite omniapres.md.

Cutremurul s-a produs la o adâncime de aproape 125 de kilometri.

De la începutul lunii iunie, în România au fost înregistrate deja trei seisme, cu magnitudini între 2,2 și 3,3 pe scara Richter.

Sursă
omniapres
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici