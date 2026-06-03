3 Iunie 2026, 12:27
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Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 s-a produs în România
În apropierea Republicii Moldova a fost înregistrat un nou cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter.
Seismul a fost înregistrat în noaptea de marți spre miercuri, la ora 03:27, în zona seismică Vrancea din România, conform datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului din România, transmite omniapres.md.
Cutremurul s-a produs la o adâncime de aproape 125 de kilometri.
De la începutul lunii iunie, în România au fost înregistrate deja trei seisme, cu magnitudini între 2,2 și 3,3 pe scara Richter.