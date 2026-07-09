Un cutremur cu magnitudinea 3,4 s-a produs în România.

Un cutremur a fost înregistrat astăzi, 9 iulie, în zona seismică Vrancea.

Conform datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) din România, cutremurul a fost resimțit în mai multe localități.

La 9 iulie 2026, ora 01:30:18, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 124,5 km, a avut loc un cutremur cu magnitudinea 3,4, informează institutul.

Cutremurul s-a produs în apropierea orașelor Focșani, Buzău, Brașov și Ploiești.



