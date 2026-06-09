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9 Iunie 2026, 07:09
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Un cuplu de turiști a plătit 44 de euro pentru două înghețate la Roma

Două cupe de înghețată – 44 de euro. Exact cu această situație s-a confruntat un cuplu de turiști din SUA pe 3 iunie, în timpul unei plimbări prin centrul Romei, la doar câțiva metri de Piazza Navona.

Un cuplu de turiști a plătit 44 de euro pentru două înghețate la Roma.
Un cuplu de turiști a plătit 44 de euro pentru două înghețate la Roma.

Incidentul relatat pe rețelele sociale de Nicole Ann din Florida a atras rapid atenția utilizatorilor și a stârnit dezbateri aprinse despre transparența prețurilor într-una dintre cele mai turistice zone ale capitalei Italiei, scrie stirileprotv.ro cu referire la euronews.com.

Femeia a povestit că ea și soțul ei au intrat în cafeneaua Don Nino pentru a comanda două cupe de înghețată, câte trei arome fiecare.

În timp ce înghețatele erau pregătite, personalul ar fi adăugat și alte produse, inclusiv macarons și cannoli cu fistic, fără ca acestea să fie prezentate clar ca extra contra cost. Când a venit momentul plății, a urmat o surpriză.

Nicole a scris într-un grup de Facebook dedicat sfaturilor pentru călătorii în Roma: „Credeam că au spus 14 euro”. Femeia a realizat suma reală abia după ce a verificat bonul fiscal.

Pe bonul publicat pe rețea este indicat: două porții „maxi” — câte 12 euro fiecare; supliment pentru frișcă, macarons și cannoli cu fistic. Total: 44 de euro pentru comanda consumată la tejghea (fără servire la masă).

În postarea sa, Nicole a numit această experiență o „capcană pentru turiști”. Totuși, răspunzând la numeroase comentarii, ea a precizat că nu intenționează să conteste plata, recunoscând că ar fi trebuit să verifice mai atent prețul înainte de cumpărare.

De asemenea, a adăugat că a călătorit în alte regiuni ale Italiei și nu s-a confruntat acolo cu astfel de prețuri la înghețată.

Postarea a devenit rapid virală, adunând sute de reacții și răspândindu-se pe internet. Mulți utilizatori și-au exprimat solidaritatea față de cuplul american. Alții au subliniat că în zonele cu cea mai mare aglomerație turistică prețurile pot fi semnificativ mai mari decât în alte părți ale orașului.

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