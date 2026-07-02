Un copil de doi ani, salvat de sub dărâmături la șase zile după cutremurul din Venezuela.

Un băiețel de doi ani, Klieber Moran, a fost salvat după ce a petrecut șase zile sub dărâmături în urma cutremurului din Venezuela.

Mătușa sa, Andreina Sarmiento, a declarat că starea de sănătate a copilului este în afara oricărui pericol.

„Are doar câteva zgârieturi pe mâini și picioare, dar nimic mai mult”, a menționat ea, citează meduza.io cu referire la bbc.com.

Klieber Moran a fost găsit sub dărâmăturile casei sale din statul La Guaira, pe coasta Caraibelor a Venezuelei. Anterior s-a raportat că această zonă a fost cea mai afectată în urma cutremurului.

Potrivit mătușei sale, copilul a fost salvat abia din a doua încercare. Inițial, salvatorii din Marea Britanie au încercat să ajungă la el, dar nu au reușit. Ulterior, Klieber a fost scos de sub dărâmături de o echipă din Iordania.

Sarmiento a promis că va avea grijă de nepotul său „cu dragoste de mamă” până când sora ei mai mare va fi găsită. Tânăra de 23 de ani speră în continuare că părinții lui Klieber sunt încă în viață.

În seara zilei de 24 iunie, în Venezuela au avut loc două cutremure subterane cu o diferență de 38 de secunde, având magnitudinile 7,2 și 7,5. Conform datelor oficiale la 1 iulie, numărul morților a ajuns la 2.295 de persoane. Zeci de mii sunt date dispărute fără urmă.