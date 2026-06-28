Un copil a fost salvat în Venezuela după ce a stat sub dărâmături timp de 70 de ore.

Salvatorii columbieni care ajută la lichidarea consecințelor puternicului cutremur din Venezuela au scos un băiat de 11 ani de sub dărâmături.

Copilul a stat sub dărâmăturile unei clădiri distruse aproximativ 70 de ore, transmite nv.ua.

Informația este oferită de Ministerul Apărării al Columbiei.

Ministerul Apărării al Columbiei a anunțat că operațiunea a fost realizată de angajații Serviciului Național pentru Gestionarea Riscurilor Dezastrelor Naturale și de pompierii din Bogotá. Instituția a subliniat că salvarea băiatului oferă speranța găsirii altor persoane care ar putea rămâne sub dărâmături.

Lucrările de căutare și salvare în Venezuela continuă după o serie de cutremure puternice cu magnitudinea 7,2 și 7,5, care au avut loc seara zilei de 24 iunie, la interval de câteva minute.

Conform ultimelor date, numărul victimelor a depășit 1.400 de persoane.

În seara zilei de 24 iunie, Venezuela a fost zguduită de două cutremure: primul cu magnitudinea 7,2, al doilea (produs la mai puțin de un minut distanță) cu magnitudinea 7,5. Mulți venezueleni erau acasă, deoarece pe 24 iunie țara sărbătorea o zi națională – Ziua Armatei.

Epicentrele seismelor au fost înregistrate pe coasta bazinului Caraibelor, la aproximativ 170 de kilometri vest de Caracas. Serviciul Geologic al SUA a numit aceste cutremure cele mai puternice din Venezuela din anul 1900, iar seismologii prognozează că numărul total al victimelor ar putea ajunge la 10.000 de persoane.

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat stare de urgență în țară și a afirmat că statul La Guaira a devenit „centrul catastrofei”.

Locuitorii locali se plâng de numărul limitat al echipelor guvernamentale de salvare și de lipsa utilajelor grele pentru îndepărtarea dărâmăturilor. Mulți oameni au ieșit pe străzi și desfac singuri ruinele în căutarea rudelor lor, scrie AP.

Potrivit ONU, cutremurul a avariat aproape 2 milioane de clădiri, iar pierderile economice directe sunt estimate preliminar la 6,7 miliarde de dolari.