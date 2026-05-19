eurointegration.com.ua
19 Mai 2026, 17:26
4 000
Un comisar european a criticat SUA pentru relaxarea sancțiunilor împotriva petrolului rusesc

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a criticat decizia SUA de a prelungi excepția de la sancțiuni privind vânzarea petrolului rusesc.

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis.

Despre aceasta a declarat marți, 19 mai, cu o zi înainte de întâlnirea miniștrilor de finanțe ai țărilor G7 de la Paris, transmite eurointegration.com.ua.

Dombrovskis a avertizat că acest pas va crește doar veniturile financiare ale Moscovei, obținute de la începutul războiului din Irak.

„Din perspectiva UE, nu considerăm că este momentul să reducem presiunea asupra Rusiei”, a declarat el.

De asemenea, Dombrovskis a subliniat că Rusia este cea care profită de pe urma războiului din Iran și a creșterii prețurilor la combustibili fosili.

