Un comandant ucrainean l-a avertizat pe Lukașenko cu privire la 500 de ținte în Belarus.

Comandantul Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, Robert Brovdi, a declarat că militarii au identificat deja „500 de ținte potențiale” pe teritoriul Belarusului și l-a avertizat pe Aleksandr Lukașenko să nu implice mai adânc Minskul în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, transmite euronews.com.

„Primele 500 de ținte sunt deja identificate. Un sfat gratuit și destul de practic: nu deveniți o piatră de poticnire pentru Ucraina”, a scris Brovdi marți pe Facebook.

Brovdi, al cărui indicativ în armată este „Magyar”, a reacționat și la amenințările ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, care luni a declarat că Moscova intenționează să efectueze „lovituri sistematice asupra țintelor din Kiev”.

Potrivit lui Brovdi, 9 din cele 13 rafinării de petrol rusești și-au oprit activitatea după atacurile dronelor ucrainene și ale unităților conduse de el.

În Ucraina crește îngrijorarea că Belarusul ar putea fi atras și mai mult în războiul pe scară largă al Rusiei.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, s-a întâlnit marți la Kiev cu lidera opoziției belaruse aflată în exil, Svetlana Tihanovskaia — la doar câteva zile după ce Lukașenko a propus o întâlnire cu el.

„Lukașenko a spus că președinților Ucrainei și Belarusului le-a venit timpul să se întâlnească, iar aici a venit Svetlana Tihanovskaia”, a remarcat Zelenski, ironizând deschis propunerea lui Lukașenko de a se întâlni cu el la Kiev sau Minsk.

„Apreciem fiecare manifestare de sprijin din partea belarușilor pentru Ucraina liberă și știm că va veni ziua când relațiile de bună vecinătate dintre statele noastre vor fi restabilite pe baza independenței autentice atât a Ucrainei, cât și a Belarusului față de Moscova”, a declarat Zelenski.

„Ucraina nu a fost niciodată o amenințare pentru Belarus”, a subliniat el. „Și suntem recunoscători belarușilor care acum sunt de partea Ucrainei, în timp ce se decide soarta independenței noastre și a independenței fiecărei țări vecine cu Rusia”.

Săptămâna trecută, președintele Ucrainei a declarat că Kievul este pregătit să ia măsuri „preventive” împotriva Moscovei și conducerii belaruse din cauza amenințărilor militare potențiale la nordul Ucrainei, pe fondul exercițiilor nucleare ruso-belaruse și a tensiunilor ulterioare cu membrii europeni ai NATO, provocate de zborurile dronelor în zona Mării Baltice.

Potrivit lui Zelenski, „conducerea de facto a Belarusului” trebuie să „fie cu urechea ciulită, adică să înțeleagă clar că în cazul unor acțiuni agresive împotriva Ucrainei, împotriva poporului nostru vor urma consecințe”, a declarat el în timpul unei vizite la Slavutici, un oraș aflat la aproximativ 50 km de granița cu Belarus.

Anterior, în aprilie, Zelenski a spus și că, potrivit informațiilor militare ucrainene, Belarus construiește drumuri către granița cu Ucraina și desfășoară poziții de artilerie în apropierea Ucrainei.