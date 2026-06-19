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19 Iunie 2026, 14:48
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Un cetățean român, condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei

O instanță rusă a condamnat definitiv un cetățean român la 15 ani de închisoare, într-o colonie penală de maximă securitate, pentru furnizarea către Ucraina de informații despre amplasarea sistemelor de apărare aeriană din Soci.

Un cetățean român, condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei.
Un cetățean român, condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei.

Despre aceasta a relatat vineri Centrul de Relații Publice (PRC) al FSB, transmite deschide.md.

„Verdictul de vinovăție al Tribunalului Regional Krasnodar împotriva cetățeanului român Chercio D.A., născut în 2002, pentru activități de informații pentru serviciile speciale ucrainene a intrat în vigoare”, a declarat PRC într-un comunicat primit de Interfax vineri, scrie Agerpres.

Potrivit agenției, în august 2024, „un cetățean străin, aflându-se în Teritoriul Krasnodar, a colectat și transmis informații despre amplasarea sistemelor de apărare aeriană situate în orașul Soci, la instrucțiunile serviciilor speciale ucrainene”.

„Printr-o hotărâre judecătorească, străinul a fost găsit vinovat de comiterea unei infracțiuni în temeiul articolului 276 (spionaj) din Codul Penal rus. El a fost condamnat la 15 ani de închisoare într-o colonie penală de maximă securitate”, se arată în comunicatul de presă.

După cum a menționat Centrul de Relații Publice, „în schimbul asistenței în obținerea de informații de interes pentru inamic, intermediarul ucrainean i-a promis cetățeanului român asistență pentru a părăsi în siguranță Rusia și a se alătura unui grup armat ucrainean căruia i s-a interzis în Rusia participarea la operațiuni militare împotriva țării noastre”.

„Ca urmare a măsurilor operative și de investigație efectuate de ofițerii FSB, făptașul a fost reținut”, se arată în comunicat.

„FSB atrage încă o dată atenția asupra faptului că serviciile de informații ucrainene continuă să recruteze cetățeni străini pentru a face rău țării noastre și avertizează că toate persoanele care sunt de acord să asiste inamicul vor fi identificate și urmărite penal”, a adăugat agenția.

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