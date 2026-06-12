Un centru pentru solicitanții de azil, deschis la aeroportul din Berlin.

Cei cărora li s-a refuzat cererea vor putea fi deportați direct de acolo, conform noilor reguli europene privind migrația, transmite dw.com.

Centru a fost deschis în cadrul noului Sistem European Comun de Azil (CEAS), care a intrat în vigoare vineri.

Aici au început să fie examinate în regim accelerat cazurile anumitor categorii de solicitanți de azil, de exemplu, cei care au încercat să inducă autoritățile în eroare cu privire la identitatea lor sau care au fost recunoscuți ca reprezentând o amenințare pentru securitatea națională sau ordinea publică. O procedură similară va fi aplicată și cetățenilor proveniți din țări ale căror cetățeni primesc protecție rar, cum ar fi Iran, Rusia, Turcia, Venezuela sau Republica Democrată Congo. Dacă cererile acestor persoane vor fi respinse, ele vor putea fi deportate imediat.

Centru a fost deschis într-o clădire situată lângă teritoriul aeroportului. Aici au fost instalate paturi supraetajate pentru a găzdui simultan până la 40 de persoane, au precizat reprezentanții Ministerului de Interne al landului Brandenburg. Alte astfel de centre există în Hessen, Baden-Württemberg și Bavaria; se ia în considerare și posibilitatea deschiderii lor în Hamburg și Renania de Nord-Westfalia. Capacitatea lor va fi crescută treptat până la norma stabilită pentru întreaga țară, de 374 de locuri.