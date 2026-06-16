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16 Iunie 2026, 08:24
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Un bombardier B-52 s-a prăbușit în California: Opt persoane au murit

Un bombardier strategic american Boeing B-52 s-a prăbușit la nord de Los Angeles, în statul California. Opt persoane au murit, au anunțat militarii.

Un bombardier B-52 s-a prăbușit în California: Opt persoane au murit.
Un bombardier B-52 s-a prăbușit în California: Opt persoane au murit.

Bombardierul strategic american Boeing B-52, cunoscut sub numele de „fortăreața stratosferică”, s-a prăbușit la nord de Los Angeles luni, 15 iunie. Despre acest lucru a anunțat conducerea bazei aeriene a Forțelor Aeriene SUA „Edwards” într-un comunicat de presă. La bord se aflau opt persoane. „Conform unei evaluări preliminare, supraviețuirea în urma prăbușirii a fost imposibilă”, se arată în text, scrie dw.com.

Avionul s-a prăbușit la scurt timp după decolare, la ora 11:20, ora locală. La fața locului acționează serviciile de urgență, iar cauzele tragediei sunt investigate.

B-52 a fost creat la începutul Războiului Rece

Bombardierul B-52 a fost dezvoltat în anii 1950, în plin Război Rece dintre SUA și URSS. Avionul este capabil să lanseze bombe nucleare.

Potrivit CNN, ultimul incident fatal cu un B-52 a avut loc în 2008, în apropierea insulei Guam din Oceanul Pacific. Atunci au murit șase militari ai armatei SUA.

Sursă
dw.com logodw
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