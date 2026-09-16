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16 Septembrie 2026, 09:58
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Un Boeing 737 a început să se destrame chiar în timpul zborului în Iran

Avionul unei companii aeriene iraniene s-a întors pe aeroportul de plecare din cauza unor probleme la bord.

Un Boeing 737 a început să se destrame chiar în timpul zborului în Iran.
Un Boeing 737 a început să se destrame chiar în timpul zborului în Iran.

Despre acest lucru relatează Balatarin.

Potrivit publicației, aeronava companiei Sepehran efectua o cursă din Meșhed spre Kermanshah. Un Boeing 737 s-a ridicat în aer, însă în timpul zborului echipajul a observat probleme la trenul de aterizare, precum și semne de avariere a motorului.

Imaginile din cabină arată că defecțiunile nu erau doar la principalele componente ale avionului. Judecând după imagini, panourile superioare au început să se desprindă, căzând direct peste pasageri. Oamenii au intrat imediat în panică.

În consecință, pilotul a solicitat permisiunea de a reveni. Aeronava a aterizat cu succes la Meșhed. Din această cauză, pista de decolare-aterizare a fost închisă, ceea ce a afectat programul de funcționare al aeroportului.

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