21 Mai 2026, 23:06
2 744
Un bărbat, reținut în timp ce încerca să urce pe cea mai înaltă clădire din Paris

Poliția franceză a reținut un bărbat care a încercat să urce pe cea mai înaltă clădire din Paris – Turnul Montparnasse.

Despre acest lucru informează canalul francez BFMTV.

„Bărbatul a încercat să urce pe fațada turnului fără echipament. Poliția a sosit imediat la fața locului și l-a reținut”, a declarat o sursă pentru postul de televiziune. Turnul este situat în arondismentul 15 al capitalei franceze.

Turnul nu este pentru prima dată ținta alpiniștilor. În mai 2023, un alt bărbat a reușit să urce pe zgârie-nori. În 2021, vârful turnului a fost atins de tânărul Alexis Lando, în vârstă de 21 de ani.

