20 Mai 2026, 21:45
Un bărbat din SUA a câștigat un proces de 835.000 de dolari după ce a fost arestat pentru o postare despre Charlie Kirk

Autoritățile statului american Tennessee vor plăti 835.000 de dolari unui bărbat în vârstă, care a fost închis timp de 37 de zile din cauza unui meme pe Facebook despre uciderea activistului conservator Charlie Kirk.

Larry Bushart, în vârstă de 61 de ani, fost polițist, a publicat după uciderea lui Kirk o imagine cu Donald Trump și citatul său „Trebuie să trecem peste asta” — cuvinte rostite de președintele american în 2024, după un atac armat într-o școală din Perry, statul Iowa, transmite apnews.com.

Sub meme, Bushart a scris: „Pare relevant astăzi”. Șeriful districtului Perry, Nick Wims, a văzut în postare o amenințare la adresa unei școli locale cu același nume. Șeriful a recunoscut că meme-ul face referire la școala din Iowa, însă a afirmat că „Bushart a urmărit intenționat să provoace panică în comunitate”. Cauțiunea a fost stabilită la 2 milioane de dolari. Acuzația pentru infracțiune gravă a fost retrasă în octombrie.

În cei 37 de zile de detenție, Bushart și-a pierdut locul de muncă găsit după pensionare, a ratat aniversarea căsătoriei și nașterea nepoatei. În decembrie, el a depus un proces federal împotriva districtului Perry, a șerifului și a anchetatorului care a emis mandatul de arestare. Un acord amiabil în valoare de 835.000 de dolari a fost anunțat miercuri.

„Sunt bucuros că drepturile mele garantate de Primul Amendament privind libertatea de exprimare au fost restabilite. Libertatea cetățenilor de a participa la dezbaterea publică este fundamentul unei democrații sănătoase”, a declarat Bushart.

Organizația care îl reprezintă, Foundation for Individual Rights and Expression, a îndemnat forțele de ordine din întreaga țară să respecte Primul Amendament „sau să fie pregătite să plătească” pentru nerespectare.

