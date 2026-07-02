Un bărbat din Spania a confundat un tablou de 150.000 de euro cu un obiect aruncat la gunoi.

În orașul spaniol Sevilla, un bărbat a găsit pe marginea drumului un tablou pe care l-a considerat gunoi, dar l-a luat pentru că i-a plăcut rama. S-a dovedit că este o pictură a artistului Joaquín Sorolla.

Andres Hurtado, în vârstă de 57 de ani, a descoperit tabloul sâmbăta trecută. Pânza, evaluată la 150.000 de euro, a aparținut mulți ani unei familii din Sevilla, care adesea o lua cu ei în vacanțe, transmite theguardian.com.

Proprietarii intenționau să împacheteze tabloul în portbagajul mașinii lor, plecând la plajă, dar din greșeală l-au lăsat sprijinit de perete și au plecat. Când au descoperit dispariția, pânza nu mai era. În ciuda afișelor lipite cu rugămintea de a ajuta la găsirea „tabloului cu mare valoare sentimentală”, până marți nu au fost vești.

După ce a găsit tabloul, Hurtado a decis să afle proveniența acestuia cu ajutorul inteligenței artificiale și a aflat că ar putea fi o lucrare a lui Sorolla. „Inteligența artificială a oferit niște prețuri nebunești, așa că am căutat pe internet și am sunat la o casă de licitații din Madrid. Le-am trimis fotografii și au răspuns foarte repede, spunând că este un original Sorolla”, a povestit bărbatul.

Când bărbatul a văzut știrile despre tabloul „furat”, a sunat imediat la poliție și a spus că informațiile nu corespund realității.

„Am spus că nu l-am furat, ci doar l-am găsit pe stradă”, a explicat Hurtado. Tabloul a fost returnat proprietarilor.