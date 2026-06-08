theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
8 Iunie 2026, 22:17
5
Copiază linkul
Link copiat

Un avion privat s-a prăbușit în Republica Dominicană

În Republica Dominicană s-a prăbușit un avion privat cu înmatriculare americană N318JF. Ambii piloți au decedat.

Un avion privat s-a prăbușit în Republica Dominicană.
Un avion privat s-a prăbușit în Republica Dominicană.

Aeronava model GALX a declarat stare de urgență aflându-se la aproximativ 16 mile marine sud-vest de orașul La Romana. Echipajul a încercat să se întoarcă la Aeroportul Internațional La Romana, însă avionul s-a prăbușit în timpul manevrei, scrie lanaciondominicana.com.

La bord se aflau doi membri ai echipajului, pilotul principal și pilotul secund. Avionul este înregistrat în SUA și aparține unei companii care activează în aviația de afaceri. A fost un zbor charter care a venit să preia pasageri.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici