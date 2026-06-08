Un avion privat s-a prăbușit în Republica Dominicană.

Aeronava model GALX a declarat stare de urgență aflându-se la aproximativ 16 mile marine sud-vest de orașul La Romana. Echipajul a încercat să se întoarcă la Aeroportul Internațional La Romana, însă avionul s-a prăbușit în timpul manevrei, scrie lanaciondominicana.com.

La bord se aflau doi membri ai echipajului, pilotul principal și pilotul secund. Avionul este înregistrat în SUA și aparține unei companii care activează în aviația de afaceri. A fost un zbor charter care a venit să preia pasageri.