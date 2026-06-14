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14 Iunie 2026, 10:14
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Un avion militar s-a prăbușit în SUA

Un avion militar s-a prăbușit în statul Washington, în nord-vestul SUA.

Un avion militar s-a prăbușit în SUA.
Un avion militar s-a prăbușit în SUA.

Despre acest incident scrie Fox 13. Pilotul s-a catapultat și a fost spitalizat.

Cauza prăbușirii este încă necunoscută. Avionul a căzut într-o zonă împădurită, în apropierea lacului Rimrock, iar în consecință a izbucnit un incendiu.

Serviciile de salvare au evacuat persoanele de pe malul lacului. Forțele de ordine au închis și drumurile care duc spre locul prăbușirii.

Un avion militar s-a prăbușit în SUA

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