Un avion de pasageri, luat de vânt la decolare în Croația.

În timpul decolării, avionul de pasageri Airbus A220-300 al companiei Croatia Airlines a derapat, după care a ieșit de pe pista de decolare și a distrus o porțiune de teren cu iarbă.

La bord se aflau în acel moment 130 de pasageri și 5 membri ai echipajului. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Potrivit datelor preliminare, derapajul a avut loc după ce piloții au decis să întrerupă decolarea și au început frânarea. Avionul deja atinsese o viteză mare (240 km/h).

Avionul se îndrepta spre Frankfurt, Germania. A suferit daune minore, inclusiv după coliziunea cu luminile și indicatoarele de la marginea pistei.

Pasagerii au fost evacuați direct pe pista de zbor, fără utilizarea scărilor de urgență, după care au fost duși înapoi în terminal.

Aeroportul din Split a fost temporar închis. Cauzele incidentului sunt investigate în prezent de serviciile aviatice din Croația.

Reprezentanții Croatia Airlines au declarat că piloții au acționat strict conform instrucțiunilor de siguranță.



