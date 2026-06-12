12 Iunie 2026, 15:52
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Un avion cu 267 de persoane la bord a lovit o antenă radar pe aeroportul din Antalya
Avionul Boeing 777 al companiei Turkish Airlines a atins cu aripa o antenă radar de pe aeroportul din Antalya în timpul rulării la sol, a declarat reprezentantul companiei, Yahya Ustun, pe X.
Zborul TK2430 urma ruta Istanbul — Antalya. În timpul rulării la sol, avionul a atins cu aripa dreaptă o antenă radar, scrie Ustun. Pe imaginile publicate de portalul AirportHaber se observă fuselajul avariat al aeronavei, informează rbc.ru.
Toți cei 267 de pasageri au fost evacuați. O persoană a suferit răni ușoare, a scris Ustun. El a adăugat că a fost demarată o verificare tehnică în legătură cu incidentul.