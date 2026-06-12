theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rbc.ru logorbc
12 Iunie 2026, 15:52
24
Copiază linkul
Link copiat

Un avion cu 267 de persoane la bord a lovit o antenă radar pe aeroportul din Antalya

Avionul Boeing 777 al companiei Turkish Airlines a atins cu aripa o antenă radar de pe aeroportul din Antalya în timpul rulării la sol, a declarat reprezentantul companiei, Yahya Ustun, pe X.

Un avion Turkish Airlines a lovit cu aripa o antenă radar pe aeroportul din Antalya.
Un avion Turkish Airlines a lovit cu aripa o antenă radar pe aeroportul din Antalya.

Zborul TK2430 urma ruta Istanbul — Antalya. În timpul rulării la sol, avionul a atins cu aripa dreaptă o antenă radar, scrie Ustun. Pe imaginile publicate de portalul AirportHaber se observă fuselajul avariat al aeronavei, informează rbc.ru.

Toți cei 267 de pasageri au fost evacuați. O persoană a suferit răni ușoare, a scris Ustun. El a adăugat că a fost demarată o verificare tehnică în legătură cu incidentul.


Sursă
rbc.ru logorbc
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici