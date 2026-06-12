Un avion cu 267 de persoane la bord a lovit o antenă radar pe aeroportul din Antalya

Zborul TK2430 urma ruta Istanbul — Antalya. În timpul rulării la sol, avionul a atins cu aripa dreaptă o antenă radar, scrie Ustun. Pe imaginile publicate de portalul AirportHaber se observă fuselajul avariat al aeronavei, informează rbc.ru.

Toți cei 267 de pasageri au fost evacuați. O persoană a suferit răni ușoare, a scris Ustun. El a adăugat că a fost demarată o verificare tehnică în legătură cu incidentul.



