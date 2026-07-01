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1 Iulie 2026, 13:40
19
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Un autobuz s-a izbit de o clădire în Spania: Peste 40 de persoane au fost rănite

În orașul spaniol Lleida, un autobuz de pasageri s-a izbit de o clădire. Au fost rănite 43 de persoane.

Un autobuz s-a izbit de o clădire în Spania: Peste 40 de persoane au fost rănite.
Un autobuz s-a izbit de o clădire în Spania: Peste 40 de persoane au fost rănite.

Despre aceasta informează portalul local 20 minutos.

Majoritatea pasagerilor sunt muncitori sezonieri care se îndreptau spre culesul fructelor. Accidentul a avut loc în apropierea gării auto. Patru dintre răniți sunt în stare critică, alți șapte au fost internați în spital „în stare mai puțin gravă”. 32 de persoane au suferit „leziuni minore”.

Pentru evacuarea pasagerilor au fost mobilizate 14 echipe de pompieri. Zona incidentului este izolată. Cauza producerii accidentului nu este încă cunoscută.

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