Un autobuz fără șofer, implicat într-un accident în Suedia în prima zi de exploatare.

„Autobuzul a frânat și a fost lovit de tramvai”, a declarat Patrick Chi, reprezentant al companiei Vasttrafik, aparținând autorității regionale de transport public, transmite eurointegration.com.ua cu referire la reuters.com.

Coliziunea, care, potrivit lui Chi, nu a cauzat răni, ridică întrebări privind integrarea vehiculelor autonome în traficul urban, tocmai în momentul în care Göteborg a început testările anuale ale transportului public autonom folosind autobuzul e-ATAK de la compania Karsan.

Un video pe site-ul radiodifuzorului public SVT a arătat pagubele autobuzului și un banner pe partea din spate cu inscripția: „Păstrați distanța! Autobuzul poate frâna brusc”.

Chi a menționat că circumstanțele coliziunii urmează să fie investigate, adăugând că „în autobuz se afla un șofer de rezervă, pregătit să preia controlul în caz de necesitate”.