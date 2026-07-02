Un alt oraș din Spania a interzis construirea de noi locuințe destinate turiștilor.

Malaga s-a alăturat orașelor spaniole care impun restricții asupra locuințelor pentru turiști.

După cum scrie The Olive Press, citând o declarație a primarului Francisco De La Torre, autoritățile locale au impus o interdicție de trei ani asupra construirii de noi hoteluri și apartamente turistice în zonele rezidențiale – aceasta va intra în vigoare la sfârșitul lunii iulie 2026, transmite unian.net.

Decizia urmărește limitarea creșterii rapide a numărului de locuințe turistice din oraș, care, potrivit localnicilor, duce la creșterea chiriilor și la alungarea lor din aceste cartiere.

Acum, regulile de urbanism vor considera locuințele turistice incompatibile cu terenurile rezidențiale.

Totodată, consiliul local a asigurat că interdicția nu va afecta proiectele care au depus deja cereri pentru autorizația de construcție sau care sunt în curs de examinare în sistemul de planificare. În același timp, primarul a declarat că va verifica cu atenție cererile depuse în ultimele zile.

De asemenea, vor fi introduse reguli mai stricte pentru reamenajarea clădirilor comerciale în imobile rezidențiale.