Umbrelele, interzise pe o plajă din Sardinia pentru turiștii cu vârsta cuprinsă între 10 și 65 de ani.

Turiștii care vor să ajungă pe plaja Punta Molentis din Villasimìus, aflată pe coasta de sud-est a insulei Sardinia, trebuie să plătească o taxă de intrare de 10 euro. Acum, pe lângă această taxă, a mai fost impusă o regulă legată de folosirea umbrelelor, scrie hotnews.ro cu referire la theguardian.com.

Mai exact, familiile cu copii sub 10 ani au voie să folosească o singură umbrelă. Persoanele de peste 65 de ani pot să folosească și ele umbrele. Celelalte – nu.

Măsura a stârnit o mulțime de reacții în mediul online.

„Ca să pun o umbrelă trebuie să închiriez un copil?”, a întrebat un utilizator la o postare care anunța noile reguli pe pagina de Facebook a primăriei din Villasimìus. O altă persoană a ironizat: „Deci, ca să vin la plajă cu umbrelă, fie îl aduc pe bunicul, fie trebuie să fac un copil de acum până mâine?”.