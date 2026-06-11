Umbrelele, interzise pe o plajă din Sardinia pentru turiștii cu vârsta cuprinsă între 10 și 65 de ani
Pe o plajă din Sardinia au fost interzise umbrelele pentru persoanele cu vârsta între 10 și 65 de ani. Turiștii sunt revoltați, însă autoritățile locale explică măsura prin necesitatea protejării naturii nealterate a plajei.
Turiștii care vor să ajungă pe plaja Punta Molentis din Villasimìus, aflată pe coasta de sud-est a insulei Sardinia, trebuie să plătească o taxă de intrare de 10 euro. Acum, pe lângă această taxă, a mai fost impusă o regulă legată de folosirea umbrelelor, scrie hotnews.ro cu referire la theguardian.com.
Mai exact, familiile cu copii sub 10 ani au voie să folosească o singură umbrelă. Persoanele de peste 65 de ani pot să folosească și ele umbrele. Celelalte – nu.
Măsura a stârnit o mulțime de reacții în mediul online.
„Ca să pun o umbrelă trebuie să închiriez un copil?”, a întrebat un utilizator la o postare care anunța noile reguli pe pagina de Facebook a primăriei din Villasimìus. O altă persoană a ironizat: „Deci, ca să vin la plajă cu umbrelă, fie îl aduc pe bunicul, fie trebuie să fac un copil de acum până mâine?”.
În replică, autoritățile au explicat că măsura a fost luată în urma incendiului de vegetație care a distrus zona. Pe lângă interdicția umbrelelor, mai sunt restricții și privind folosirea corturilor sau a altor forme de adăpost față de soare. Regulile sunt valabile până la sfârșitul lunii octombrie, adică atunci când se încheie sezonul turistic din zonă, dar și perioada cu temperaturi caniculare.