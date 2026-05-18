UE vrea să oprească ajutorul pentru țările care sprijină Rusia și Iranul.

Despre aceasta a anunțat șefa diplomației UE, Kaja Kallas, transmite eurointegration.com.ua.

Vorbind înaintea întâlnirii miniștrilor pentru dezvoltare de la Bruxelles, Kallas a subliniat că, în epoca intensificării competiției geopolitice și a conflictelor, Uniunea Europeană trebuie să devină „mai strategică” în abordarea finanțării ajutorului extern.

„Dacă partenerul sprijină Rusia sau Iranul, trebuie să existe flexibilitate pentru a putea revizui cooperarea noastră în acest caz”, a spus ea.

Kallas nu a precizat cum va fi concretizată această nouă flexibilitate în politică.

„Este un echilibru foarte delicat... să nu renunțăm la tot, dar să ținem cont că Europa are propriile interese. Dacă avem proiecte pentru sprijinirea țărilor, iar în realitate acestea ajută concurenții noștri, atunci trebuie să ne gândim și cum putem privi această situație”, a spus ea.

Declarațiile sale au fost făcute în contextul în care conducerea UE elaborează viitoarea strategie geopolitică de investiții a blocului în valoare de 300 de miliarde de euro în cadrul următorului buget multianual al UE.

Josef Síkela, comisarul UE pentru dezvoltare, a declarat că avantajul european trebuie să fie integrat în viitorul ajutor UE pentru dezvoltare.

„Într-o lume în care investițiile, infrastructura și lanțurile de aprovizionare au devenit instrumente de putere, politica externă nu poate fi sentimentală”, a spus el luni.