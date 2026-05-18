theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eurointegration.com.ua logoeurointegration
18 Mai 2026, 21:52
6 620
Copiază linkul
Link copiat

UE vrea să oprească ajutorul pentru țările care sprijină Rusia și Iranul

Uniunea Europeană ar putea introduce o regulă prin care țările în curs de dezvoltare care sprijină rivalii UE, precum Iranul sau Rusia, să nu primească ajutor din partea Uniunii Europene.

UE vrea să oprească ajutorul pentru țările care sprijină Rusia și Iranul.
UE vrea să oprească ajutorul pentru țările care sprijină Rusia și Iranul.

Despre aceasta a anunțat șefa diplomației UE, Kaja Kallas, transmite eurointegration.com.ua.

Vorbind înaintea întâlnirii miniștrilor pentru dezvoltare de la Bruxelles, Kallas a subliniat că, în epoca intensificării competiției geopolitice și a conflictelor, Uniunea Europeană trebuie să devină „mai strategică” în abordarea finanțării ajutorului extern.

„Dacă partenerul sprijină Rusia sau Iranul, trebuie să existe flexibilitate pentru a putea revizui cooperarea noastră în acest caz”, a spus ea.

Kallas nu a precizat cum va fi concretizată această nouă flexibilitate în politică.

„Este un echilibru foarte delicat... să nu renunțăm la tot, dar să ținem cont că Europa are propriile interese. Dacă avem proiecte pentru sprijinirea țărilor, iar în realitate acestea ajută concurenții noștri, atunci trebuie să ne gândim și cum putem privi această situație”, a spus ea.

Declarațiile sale au fost făcute în contextul în care conducerea UE elaborează viitoarea strategie geopolitică de investiții a blocului în valoare de 300 de miliarde de euro în cadrul următorului buget multianual al UE.

Josef Síkela, comisarul UE pentru dezvoltare, a declarat că avantajul european trebuie să fie integrat în viitorul ajutor UE pentru dezvoltare.

„Într-o lume în care investițiile, infrastructura și lanțurile de aprovizionare au devenit instrumente de putere, politica externă nu poate fi sentimentală”, a spus el luni.

Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici