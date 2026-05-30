UE va sancționa Bulgaria pentru deficitul bugetar la doar șase luni după aderarea la zona euro.

Despre aceasta informează Financial Times (FT). Aceasta amenință Sofia cu riscuri reputaționale și creșterea costurilor de împrumut.

FT numește această procedură o pedeapsă pentru țară. Bulgaria va fi supusă acesteia pentru că deficitul bugetar anual al țării a crescut până la 3,5%, depășind pragul stabilit în zona euro de 3%. Potrivit prognozei Comisiei Europene, în următorii ani deficitul bugetar al Bulgariei va continua să crească: până la 4,1% anul viitor și până la 4,3% în 2027.

Prim-ministrul țării, Rumen Radev, a recunoscut el însuși că situația economică nu este cea mai bună. „Anul acesta deficitul va fi și mai mare. Bula s-a spart. Este rezultatul unei moșteniri grele pe care am primit-o (de la predecesori)”, a declarat domnul Radev vineri.

Bulgaria a aderat la zona euro acum doar jumătate de an. Va deveni prima țară din istorie care va intra sub supravegherea fiscală a UE la doar câteva luni după trecerea la euro, informează Euractiv.

Procedura deficitului excesiv (EDP) este un instrument de control al UE, menit să urmărească ca statele membre ale zonei euro să nu depășească limitele privind datoria publică și deficitul bugetar. Țării i se oferă un plan de acțiune pentru eliminarea deficitului excesiv. Dacă Comisia Europeană ajunge la concluzia că statul, ale cărui cheltuieli încep să fie efectiv controlate de UE, nu a făcut suficiente eforturi, acesta poate fi amendat cu o sumă de 0,2% din PIB și amendat în continuare până când țara începe să ia măsuri.