UE va interzice intrarea tuturor foștilor participanți la războiul din Ucraina din partea Federației Ruse.

Acesta include, în special, interzicerea accesului pe teritoriul Uniunii Europene pentru participanții la războiul Rusiei împotriva Ucrainei, informează dw.com.

Reprezentanții Comisiei Europene au subliniat în repetate rânduri că, în pregătirea fiecărui nou pachet de sancțiuni, Bruxelles-ul caută modalități de a închide lacunele existente și de a intensifica presiunea asupra Rusiei. Scopul Uniunii Europene este de a limita cât mai mult veniturile care permit Rusiei să continue războiul împotriva Ucrainei.

Anterior, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, a anunțat că serviciul său pregătește, pentru întâlnirea miniștrilor de externe ai țărilor membre UE, care va avea loc pe 15 iunie la Bruxelles, o completare a listei negre cu 80 de persoane fizice și organizații „legate de complexul de apărare” și mass-media rusească.